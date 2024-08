Polêmica em Israel em torno do evento para relembrar o ataque do Hamas

Defendem que o governo "traga de volta os reféns" antes de qualquer outra preocupação.

O ataque de 7 de outubro causou a morte de 1.199 pessoas de lado israelense, em sua maioria civis, segundo um cálculo da AFP a partir de dados oficiais.

As represálias israelenses na Faixa de Gaza, onde o Hamas assumiu o poder em 2007, causaram pelo menos 40.534 mortos e um desastre humanitário e sanitário, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro, 103 seguem cativas em Gaza, das quais 33 foram declaradas mortas pelo Exército.

O local da cerimônia também causou polêmica, pois os kibutz destruídos pelo Hamas se recusaram a recebê-la.

Regev havia anunciado que escolheu a cidade de Ofaqim, cujo prefeito é membro do partido Likud (direita), do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e onde mais de 40 policiais, soldados e civis morreram em 7 de outubro.