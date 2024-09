Adolescente de 14 anos comparece à Justiça britânica após assassinato de octogenário

A polícia prendeu primeiro cinco menores (quatro meninas e um menino com idades entre 12 e 14 anos), antes de libertar quatro, sem que fossem apresentadas acusações contra eles. O quinto, cuja identidade não pode ser divulgada, foi acusado na quarta-feira.

O adolescente compareceu nesta quinta-feira perante um tribunal de menores de Leicester, onde apenas falou para confirmar a sua identidade e idade. Deverá comparecer novamente neste mesmo dia perante um juiz.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, Bhim Kohli morreu devido a uma lesão no pescoço.

Nos últimos meses, vários casos de violência, envolvendo menores, tiveram forte impacto no Reino Unido. Em junho, dois meninos de 12 anos foram considerados culpados do assassinato com facão de um jovem de 19 anos, enquanto no mês anterior um jovem de 16 anos foi condenado à prisão perpétua por esfaquear outro adolescente até a morte.

Nas últimas semanas, muitos menores compareceram em tribunal, acusados de terem participado nos violentos distúrbios anti-imigração e islamofóbicos que ocorreram no Reino Unido nos últimos meses.

