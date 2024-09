Queda da população de morcegos impulsionou mortalidade infantil nos EUA, aponta estudo

Frank aproveitou uma "experiência natural" - o surgimento repentino de uma doença mortal dos morcegos - para quantificar os benefícios que esses comedores de insetos aportam para o controle de pragas.

A síndrome do nariz branco (WNS, sigla em inglês), causada por um fungo invasor, começou a se espalhar pelos Estados Unidos em 2006, matando os morcegos ao fazê-los despertar de sua hibernação no inverno, quando carecem de alimento e perdem energia ao tentarem se manter aquecidos.

Frank rastreou a propagação da WNS no leste do país e descobriu um aumento de 31% no uso de pesticidas nos locais onde a população desses animais havia diminuído. Dada a relação entre esses compostos químicos e as más condições sanitárias, Frank examinou uma correlação com a mortalidade infantil.

Com mais pesticidas, a taxa de mortalidade de menores aumentou quase 8%, o que se traduziu em 1.334 óbitos adicionais desde que a doença dos morcegos se disseminou. É provável que a água e o ar contaminados atuem como via de entrada das substâncias químicas em seres humanos.

O pesquisador insistiu em que as descobertas corroboram a sua teoria de que a mortalidade dos morcegos incidiu diretamente no repique da mortalidade infantil, em vez de ser uma simples coincidência.

"Precisamos de dados melhores sobre a presença de pesticidas no meio ambiente", disse Frank, acrescentando que suas descobertas também mostram a necessidade de proteger os morcegos.