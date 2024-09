Incêndio em escola do Quênia mata 17 crianças

Ao menos 17 crianças morreram e 70 estão desaparecidas depois de um incêndio ter devastado um dormitório de uma escola de ensino fundamental no centro do Quênia, disseram as autoridades nesta sexta-feira (6), enquanto os pais se desesperam por notícias dos filhos.

O incêndio na Academia Hillside Endarasha, no condado de Nyeri, começou por volta da meia-noite e atingiu o local em que mais de 150 crianças dormiam, segundo a porta-voz da polícia, Resila Onyango.

"Dezessete pessoas morreram no incidente e outras foram levadas para o hospital com ferimentos graves", acrescentou. "Os corpos encontrados no local estão carbonizados a tal ponto que são irreconhecíveis", disse a porta-voz.