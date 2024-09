Mães acusadas de 'síndrome da alienação parental' vencem batalha judicial na Colômbia

Uma funcionária "me ameaçou dizendo que tinha o poder de tirar as meninas de mim (...). Fiquei com muito medo", diz a colombiana que pediu para proteger sua identidade.

Em 2023, o Tribunal Constitucional colombiano analisou um incidente específico e proibiu a SAP como argumento jurídico por falta de respaldo científico, embora tenha solicitado a avaliação de "manipulações" em cada caso. A partir de agora, o acusado deverá basear sua defesa em outras teses.

"O tribunal considerou que esta condição não é aceitável quando há histórico de violência doméstica, visto que o primeiro invisibilizaria o segundo comportamento", explica Lilia Zabala, professora de Direito da Universidade de Los Andes.

Sandra recuperou seu filho através de uma decisão que "demonstra que essa síndrome não existe", comemora.

Mas os adeptos da SAP, segundo especialistas, agora usam sinônimos para invocá-la legalmente: interferência, triangulação, mães maliciosas.

A imprensa colombiana também denuncia com áudios e vídeos vazados um "cartel da infância", uma suposta conspiração em que entidades, advogados e especialistas concedem a guarda a pais com maior poder aquisitivo.