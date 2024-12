SAIBA MAIS-Veja os maiores acidentes aéreos de 2024

IRÃ

O presidente iraniano Ebrahim Raisi e seis outros passageiros e tripulantes de um helicóptero Bell 212 fabricado nos EUA morreram em um acidente em 19 de maio em terreno montanhoso na região de Varzeqan, perto da fronteira com o Azerbaijão.

CANADÁ

Seis pessoas morreram após um avião da Northwestern Air, que transportava trabalhadores da mineradora global Rio Tinto, cair perto de Fort Smith, nos remotos Territórios do Noroeste do Canadá (NWT), em 23 de janeiro. Quatro passageiros e dois membros da tripulação da North Western Air Lease morreram no acidente. Um passageiro sobreviveu.

JAPÃO

Um avião da Japan Airlines (JAL) colidiu com uma aeronave menor da Guarda Costeira na pista do aeroporto Haneda, em Tóquio, em 2 de janeiro. Todas as 379 pessoas a bordo do avião da JAL, um Airbus A350-941, escaparam do avião em chamas. Cinco dos seis tripulantes da aeronave menor morreram.