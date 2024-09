Tala, a menina que morreu com seus patins rosa em um ataque israelense em Gaza

Husam Salah Abu Ajwa não queria, mas acabou deixando a filha Tala sair para brincar com seus patins cor-de-rosa do lado de fora de sua casa na Cidade de Gaza. Dois minutos depois, ouviu um estrondo. Um bombardeio a matou.

"Ela implorava e dizia: 'Por favor, papai, deixa eu sair'. Eu me senti mal porque ela queria brincar com as meninas" da vizinhança, disse Husam à AFP após o ataque de terça-feira. Ao ouvir a explosão, o pai foi correndo para a rua.

"Quando cheguei ao local bombardeado, a encontrei sob os escombros", explicou.