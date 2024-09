Francine vira tempestade depois de provocar inundações e cortes de energia na Louisiana

Sob a chuva, pescadores, membros da equipe de futebol com o treinador e o prefeito da cidade de Jean Lafitte colocaram sacos de areia para proteger as propriedades perto de um pântano navegável.

Dezenas de famílias passaram a noite anterior em alguns abrigos. Na paróquia de Lafourche, havia um toque de recolher até o amanhecer de quinta-feira, para evitar pessoas nas ruas durante a passagem do furacão.

"Vamos ver algumas árvores caírem, algumas falhas nas linhas elétricas, então não queremos que haja pessoas nas estradas", disse o presidente de Lafourche, Archie Chaisson.

- Temporada agitada -

Francine é o sexto fenômeno meteorológico da temporada de 2024 no Atlântico, que vai de junho a novembro. Antes, em agosto, o furacão Ernesto causou chuvas e apagões em Porto Rico. Previamente, circularam Debby, Chris, Beryl e Alberto.

Debby atingiu a costa leste dos Estados Unidos como furacão, causando pelo menos oito vítimas, segundo relatórios da imprensa. Em julho, Beryl alcançou a categoria 5 no Caribe e entrou com menos força no Texas. Autoridades de países afetados por Beryl (Estados Unidos, Venezuela, São Vicente e Granadinas, Granada, Jamaica e Canadá) relataram pelo menos 67 vítimas relacionadas direta ou indiretamente a esse furacão.