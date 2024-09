Gaza: quase 60% dos prédios danificados ou destruídos

A campanha militar israelense de represália na Faixa de Gaza causou até agora mais de 41.000 mortes, em sua maioria civis, segundo os dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, que são considerados confiáveis pela ONU.

- Cidade de Rafah destruída pela metade -

No norte, na Cidade de Gaza, que possuía 600.000 habitantes antes da guera, quase três quartos (73,9%) de seus edifícios estão afetados.

Em Rafah, o extremo sul, perto da fronteira com Egito, onde as tropas do Exército israelense estão no terreno desde o início de maio, 46,3% dos prédios foram afetados (contra 33,9% em abril). Cada vez mais fachadas de imóveis ou de casas estão sendo arrancadas ou totalmente destruídas.

De acordo com a Anistia Internacional, sobre os 58 km² ao longo da fronteira do território palestino com Israel, mais de 90% dos prédios parecem ter sido "destruídos ou gravemente danificados" entre outubro de 2023 e maio de 2024.