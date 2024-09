Espanha se recusa a participar da posse de Sheinbaum no México devido à exclusão do rei

"Por isso, expressamos ao governo do México a ausência de qualquer representante diplomático do governo da Espanha como sinal de protesto", acrescentou Sánchez.

A própria Sheinbaum emitiu um comunicado nesta quarta-feira (25), no qual explica os motivos que a levaram a convidar apenas Sánchez, e não o monarca, que é quem costumava representar a Espanha nas cerimônias de posse latino-americanas antes mesmo de se tornar rei.

Sheinbaum cita "antecedentes" como uma carta que o atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enviou ao rei em 2019 convidando a ele e ao papa a reconhecerem "os danos causados" pela Conquista do México (1521-1821).

"Infelizmente, esta carta ficou sem resposta", acrescentou a presidente eleita, criticando também o fato de ter vazado à imprensa.

Aquela que será a primeira presidente da história do México esclareceu que já abordou o assunto com Sánchez. "Há alguns dias ele me ligou e conversamos sobre isso", acrescentou sem dar detalhes.

O governante espanhol reconheceu que mantém contato com a próxima presidente mexicana, mas também evitou entrar em mais detalhes sobre o tema. As conversas "permanecem no âmbito da discrição", afirmou.