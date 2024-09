Osasuna vence por 4-2 e tira os 100% do Barcelona no Campeoanto Espanhol

"É normal fazer rodízio, são muitos jogos. Não é desculpa. Tínhamos que entrar focados e o resultado no intervalo custou caro", avaliou Pedri em entrevista ao canal Movistar+ após a partida.

"No segundo tempo merecíamos um pouco mais, mas sofremos gols quando estávamos melhores", acrescentou o meia do Barça

O Osasuna foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com o croata Ante Budimir abrindo o placar aos 18 minutos ao aproveitar assistência de Bryan Zaragoza, que fez o segundo pouco depois (28').

O Barcelona diminuiu no início do segundo tempo com um gol de Pau Víctor (53') em falha do goleiro Sergio Herrera, e Flick colocou em campo Lamine Yamal e o brasileiro Raphinha, mas as esperanças de empate ou virada diminuíram após uma falta cometida na área por Sergi Domínguez e o pênalti convertido por Budimir (72').

Nos minutos finais, Abel Bretones fez o quarto do Osasuna batendo firme de fora da área (85') e, minutos depois, Yamal respondeu para o Barça (89') com um golaço que só serviu para atenuar a derrota.

"Se quiserem culpar alguém pelo resultado, tem que ser a mim. Cometemos muitos erros no primeiro tempo, não é normal jogarmos assim. Fizemos muitas mudanças no time e talvez esta seja uma das razões, mas acho que era necessário porque temos uma sequência de muitos jogos e preciso levar isso em conta, é minha responsabilidade", explicou Flick.