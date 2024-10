'Ânimo!': López Obrador faz sua última coletiva matinal no México

No entanto, os dados oficiais da Secretaria de Governo mostram que esta gestão termina com quase 200 mil assassinatos, mais do que nas três presidências anteriores.

As "mañaneras", que duravam entre duas e três horas, serão continuadas por Sheinbaum, de um estilo mais austero e menos eloquente que o veterano, que jura que irá se retirar da política e ir para seu rancho em Chiapas (sul).

Luis Estrada, diretor da consultoria de comunicação Spin, reconhece que ele é "o primeiro presidente na história que dá coletivas diárias e ninguém no mundo seguiu seu exemplo", mas as classifica como "propaganda".

A maioria das perguntas vem de "jornalistas amigos", aponta Pamela Starr, professora de ciência política da Universidade do Sul da Califórnia.

"Foi uma maneira de López Obrador estabelecer a agenda e se comunicar diretamente com sua base sem a imprensa como intermediária", comentou.

Aos repórteres que ousam contradizê-lo, AMLO os acusou de serem "comunicadores a serviço de grupos de interesses criados".