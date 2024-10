Barcelona goleia Young Boys (5-0) na Champions com dois gols de Lewandowski

O seu compatriota e amigo Wojciech Szcz?sny assistiu ao jogo das tribunas. Segundo vários meios de comunicação ele estaria finalizando a sua transferência para o Barcelona para compensar a longa ausência de Marc-André ter Stegen.

O gol de Lewandowski não acalmou o ataque insistente do Barça, que deixou a vitória praticamente ecaminhada antes do intervalo: primeiro Raphinha e apenas três minutos depois Martínez fizeram o 3 a 0, que Lewandowski ampliou logo aos seis minutos do segundo tempo.

Com um resultado amplamente favorável, Flick começou a fazer rodízios na equipe, retirando jogadores importantes como Pedri, Pau Cubarsí, Lewandowski e Yamal, e dando minutos a outros como Ansu Fatu e Frenkie de Jong, que voltou aplaudido após uma longa ausência por lesão.

"Não esperava tamanha ovação. Estou muito feliz pela forma como as pessoas me tratam. Vejo o time em boa fase. Muita energia, muito dinamismo, estamos jogando bem", disse De Jong.

As alterações não reduziram o domínio, embora o Young Boys tenha quase marcado com uma bola do atacante Joel Monteiro que bateu no travessão (66') seguida pela tentativa de Jaouen Hadjam (67').

Por fim, veio o quinto gol, quando Mohamed Camara desviou para a própria rede uma bola que Alejandro Balde havia conduzido até a área.