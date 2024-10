'Domo de Ferro', o principal escudo de Israel contra mísseis e foguetes

O sistema tem uma taxa de interceptação de cerca de 90%, segundo a empresa militar israelense Rafael, que participou de seu desenho.

Confira a seguir dados sobre sua estrutura e funcionamento.

- Um sistema em três partes -

O "Domo de Ferro" é um dos elementos do sistema de defesa antimísseis israelense, que possui vários níveis. É projetada para derrubar foguetes com alcance de até 70 quilômetros.

Cada bateria do "Domo de Ferro" é composta por três partes principais: um sistema de detecção por radar, um computador que calcula a trajetória do foguete em aproximação e um lançador que dispara interceptores se o foguete for considerado uma ameaça a uma área edificada ou estratégica.

Além disso, Israel conta com outros sistemas de defesa antimísseis, como o Arrow, que atua contra mísseis balísticos, e o sistema David's Sling, cujo objetivo é contrabalançar ataques de foguetes ou mísseis de médio alcance.