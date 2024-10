Flamengo inicia na semifinal da Copa do Brasil 'era Filipe Luís'

Os resultados abaixo do esperado e o futebol muito longe do potencial de seus jogadores, nove deles nas seleções de Brasil, Uruguai, Equador e Chile, motivaram a demissão do técnico Tite na segunda-feira e a efetivação do ex-lateral-esquerdo Filipe Luís como novo treinador.

"Hoje, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza são os times a serem batidos. O Flamengo não conseguiu se manter competitivo, nem encantar", escreveu a colunista Milly Lacombe no portal UOL.

- "Problema não é o treinador" -

A chegada do ex-técnico da Seleção Brasileira há um ano foi considerada um "tiro certo" para recolocar a equipe nos eixos, num clube de alta exigência por títulos, principalmente depois da passagem do português Jorge Jesus, que ganhou praticamente tuto entre 2019 e 2020.

Tite parecia ser o mais indicado para fazer o Flamengo virar a página do fracasso de 2023, quando o time não venceu nenhuma das sete competições que disputou, terminando a temporada sem grandes títulos pela primeira vez desde 2018.

Mas o treinador, conhecido por seu pragmatismo, conquistou apenas o Campeonato Carioca, em abril, algo aquém das expectativas rubro-negras: o quarto título da Libertadores e mais uma conquista no Brasileirão.