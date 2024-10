Shigeru Ishiba toma posse como primeiro-ministro do Japão

O novo chefe de Governo expressou apoio à normalização monetária iniciada este ano pelo Banco do Japão, com o aumento das suas taxas de juros. A Bolsa de Tóquio fechou em queda expressiva na segunda-feira (-4,8%), como reação à nomeação do novo premiê. Nesta terça-feira, o mercado teve uma recuperação parcial, com alta de 1,9%.

O novo ministro das Finanças, Katsunobu Kato, 68 anos, defendeu em setembro que o país deve continuar elevando as taxas de juros.

"A economia japonesa está prestes a saber se sairá da deflação", declarou Ishiba nesta terça-feira, comprometendo-se a dar continuidade ao trabalho de seu antecessor.

No cenário internacional, o novo chefe de Governo terá que administrar as tensões, depois que Kishida se comprometeu a dobrar os gastos de Defesa e a reforçar as relações com os Estados Unidos e outros países afetados pela ascensão da China e pela conduta da Rússia e da Coreia do Norte.

