Comissão Europeia cede a pressões e propõe adiar aplicação de lei contra desmatamento

Somente um dia antes, o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, admitiu que havia sugerido à presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, postergar a implementação da lei "até que as questões abertas sejam esclarecidas".

Em junho, os Estados Unidos também pediram o adiamento da implementação da lei, que suscita preocupações por parte de países africanos e asiáticos.

Em setembro de 2023, um grupo de 17 países (11 latino-americanos, três asiáticos e três africanos) alertou a UE sobre os efeitos da norma.

Grupos ambientalistas europeus opõem-se ao adiamento da implementação da lei.

"UE cede a lobby do agro", criticou o Observatório do Clima, uma rede brasileira de organizações ambientais e de pesquisa, que denunciou a proposta da Comissão como um "recuo vergonhoso", que coloca em risco a redução do desmatamento e a integridade de territórios indígenas .

"No momento em que a América do Sul tosta sob o efeito da pior seca em décadas e o Brasil é consumido por queimadas, a Europa abre mão, deliberadamente, de um instrumento que poderia ajudar a reduzir a pressão sobre os ecossistemas naturais e as emissões de carbono por desmatamento", criticou a organização em nota.