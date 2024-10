Os sete estados que podem decidir as eleições nos EUA

Harris conta com os grandes projetos de infraestrutura lançados pelo presidente Biden e com o apoio dos sindicatos para mantê-los.

As grandes cidades Filadélfia e Pittsburgh inclinam-se para ela, enquanto Trump aposta na população rural.

- Michigan -

Tal como a Pensilvânia, este reduto democrata - e seus 15 delegados - foi conquistado por Trump em 2016, para surpresa de todos, contra Hillary Clinton. Biden o reconquistou em 2020.

Neste berço da indústria automotiva, também em declínio, Harris têm recebido forte apoio do principal sindicato do setor (UAW), mas não dos muitos eleitores árabes-americanos e muçulmanos indignados com o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra de Gaza.

Trump aposta especialmente no custo de vida para mobilizar a classe média contra Harris, que apresenta como herdeira de um mandato marcado pela inflação.