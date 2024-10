Eclipse solar anular é observado na Ilha de Páscoa e na Patagônia

Um eclipse solar anular foi observado nesta quarta-feira (2), com seu espetacular "anel de fogo", na Ilha de Páscoa, no Pacífico, e avançou sobre a Patagônia, no extremo sul do continente americano, para depois desaparecer no Atlântico sul.

O fenômeno, que ocorre quando a Lua orbita entre a Terra e o Sol deixando um anel luminoso a seu redor, começou no norte do Pacífico e avançou pelo hemisfério sul rumo ao Atlântico, passando sobre o ponto mais austral da América do Sul.

O eclipse começou a ser visível na paradisíaca Ilha de Páscoa, um território chileno de 7.000 habitantes a 3.500 km do continente no Oceano Pacífico, por volta das 12h20 locais (15h20 em Brasília).