A sombria campanha eleitoral de Donald Trump

O tempestuoso republicano conta com um partido que o apoia e o coroou com pompa na convenção realizada em Milwaukee em julho, poucos dias após ser ferido na orelha em uma tentativa de assassinato.

Seus apoiadores não descartam que Deus salvou sua vida e juram lealdade absoluta a ele, apesar de seus problemas judiciais.

"Se alguém atirasse em Trump, eu seria o primeiro a saltar entre as balas para tentar salvá-lo", disse Donald Owen, 71 anos, à AFP em Michigan.

Eles usam o famoso boné vermelho MAGA, que representa o lema "Make America Great Again". Agora também vestem camisetas com a imagem de Donald Trump com o punho levantado e a orelha sangrando.

Tudo o que ele faz, mesmo os pequenos passos ao sair do palanque, fazem parte de uma coreografia meticulosamente calculada para suas campanhas eleitorais.

Às vezes, ele começa um discurso confuso, contando anedotas estranhas sobre ataques de tubarões, barcos movidos a bateria e eletrocussões.