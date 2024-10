China precisa de metas climáticas 'ambiciosas' para cumprir com seus compromissos, diz relatório

A China deve fixar metas "fortes porém atingíveis" de redução de emissões de carbono de pelo menos 30% até 2035, quando apresentar, nos próximos meses, seus compromissos climáticos atualizados, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira (3).

Os signatários do Acordo de Paris de 2015 deverão anunciar até fevereiro suas metas atualizadas para alcançar os objetivos de redução do aquecimento global estabelecidos no acordo.

Atualmente, a China pretende atingir seu limite de emissões de dióxido de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060.