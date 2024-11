Nova lei da Venezuela pune apoio a sanções internacionais com até 30 anos de prisão

A iniciativa em discussão no Congresso dos Estados Unidos, oficialmente chamada de Proibição de Operações e Arrendamentos com o Ilegítimo Regime Autoritário Venezuelano (BOLIVAR, pela sigla em inglês), proíbe a assinatura de contratos com pessoas que tenham negócios com o governo de Nicolás Maduro, considerado "ilegítimo" por Washington, ou com qualquer outro "não reconhecido como legítimo".

O uso do nome do maior herói da independência venezuelana despertou a indignação do governo de Maduro.

"De forma descarada, deram à lei o acrônimo de Bolívar, em uma ofensa contra o maior gênio da história americana, que dedicou sua vida a derrotar o imperialismo e o colonialismo", reagiu a Chancelaria em um comunicado, classificando o projeto de "ataque criminoso".

As sanções da Casa Branca haviam sido flexibilizadas, com licenças para multinacionais de energia, como a Chevron, operarem na Venezuela.

No entanto, as contestações à reeleição de Maduro reacenderam as ameaças de um reforço das medidas punitivas, enquanto se espera o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos.

As relações diplomáticas entre Caracas e Washington estão rompidas desde 2019.