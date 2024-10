Furacão Helene deixa mais de 200 mortos nos EUA, segundo autoridades

Pelo menos 201 pessoas morreram na passagem do furacão Helene pelo sudeste dos Estados Unidos, grande parte na Carolina do Norte, um dos estados que teve cidades devastadas pela tempestade, informaram as autoridades nesta quinta-feira (3).

De acordo com uma contagem da AFP com base em números oficiais, foram confirmadas 201 mortes nas Carolinas do Norte e do Sul, em Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia.

Grande parte das mortes ocorreram na Carolina do Norte, onde foram registradas enchentes catastróficas.