Israel não permitirá que Hezbollah volte a se 'estabelecer' no sul do Líbano, diz chefe do exército

O chefe do Estado-Maior israelense, o general Herzi Halevi, prometeu que suas forças continuarão atacando as posições do Hezbollah e não permitirão que o movimento islamista volte a se "estabelecer" no sul do Líbano.

"Não vamos permitir que o Hezbollah volte a se estabelecer nestes locais no futuro. Os duros golpes contra o Hezbollah em todas estas áreas, em Beirute, no Vale (de Becaa), no sul do Líbano, vão continuar", afirmou o general em um discurso televisionado.

