Trabalhadores portuários encerram greve nos EUA (comunicado)

Os trabalhadores portuários dos Estados Unidos encerraram uma greve de três dias, após fecharem nesta quinta-feira um "acordo de princípio" sobre os salários e uma prorrogação do convênio, anunciaram na noite desta quinta-feira o sindicato e os empregadores, em comunicado conjunto.

O sindicato dos estivadores (ILA) e a Aliança Marítima dos Estados Unidos (USMX), que representa os empregadores, "fecharam um acordo de princípio sobre os salários e concordaram em prorrogar o contrato marco até 15 de janeiro de 2025, a fim de retornar à mesa para negociar todas as demais questões pendentes", diz o comunicado, acrescentando que, "com efeito imediato, todas as ações em curso cessarão".

