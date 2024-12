Temporal deixa 666 mil imóveis sem luz na região metropolitana

O que aconteceu?

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), as áreas de instabilidade se formaram por causa da aproximação de uma frente fria que, depois de causar fortes chuvas no início da tarde, vão "continuar influenciando as condições do tempo na capital paulista".

De acordo com o CGE, imagens do radar meteorológico já indicavam chuva forte em toda a zona norte e na zona leste de São Paulo, com potencial para queda de granizo na regiões das Subprefeituras de Itaquera, Aricanduva/Formosa, Vila Prudente e Ermelino Matarazzo, todas na zona leste. "Na zona sul, também são observadas chuvas moderadas principalmente em Capela do Socorro e Parelheiros". Houve ainda o extravasamento dos Córregos Franquinho e Rio Verde, na área das Subprefeituras de Penha e Itaquera.

As chuvas também trouxeram impactos no trânsito. No período da tarde, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 868 quilômetros de congestionamento na cidade. A região mais crítica era a zona norte, com 218 quilômetros de lentidão, seguida por zona oeste (201 quilômetros), leste (194 quilômetros) e centro (55 quilômetros). Em Congonhas, três voos precisaram ser deslocados para outros aeroportos, conforme a concessionária Aena.

A Defesa Civil do Estado também disse que um temporal provocou quedas de várias árvores em Várzea Paulista, na tarde desta sexta-feira. O caso mais grave foi na Avenida das Lélias, no Jardim Bahia, onde uma árvore caiu sobre fiação energizada. A Defesa Civil interditou a via e acionou equipes da companhia CPFL.

Para o Natal