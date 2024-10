Gangue venezuelana Tren de Aragua, ameaça ou estratégia eleitoral nos EUA?

Tanto na fronteira sul dos Estados Unidos, principal porta de entrada dos migrantes, como em muitas cidades, as autoridades americanas estão em alerta para a presença da perigosa gangue venezuelana Tren de Aragua (TdA), que se tornou uma arma dos republicanos contra a imigração.

Este violento grupo "transnacional de crime", como as autoridades dos EUA o classificam, está ligado à extorsão, aos homicídios, ao tráfico de drogas em pequena escala e, recentemente, ao tráfico sexual e de migrantes.

Amparada pela chegada de centenas de milhares de solicitantes de asilo venezuelanos durante o governo do democrata Joe Biden, a gangue venezuelana é alvo do republicano Donald Trump no seu discurso anti-imigração para as eleições de 5 de novembro.