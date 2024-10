Mercado de trabalho dos EUA se manteve sólido em setembro

Por outro lado, as indústrias de extração de matérias-primas, comércio e transporte se mantiveram estáveis no número de trabalhadores empregados.

O salário por hora no setor privado, por sua vez, cresceu 0,4% em relação a agosto e 4% em comparação com setembro do ano passado.

O bom desempenho do mercado de trabalho, que o Fed acompanha com a mesma atenção que a inflação, dado que o ritmo de encarecimento de preços se estabilizou nos Estados Unidos, afasta a possibilidade de ações urgentes por parte do banco central.

O Fed tem um objetivo duplo: controlar a inflação e manter o pleno emprego.

O banco central cortou sua taxa de juros de referência pela primeira vez desde 2020 no fim de setembro, em meio ponto percentual.

Os mercados esperam um novo corte durante a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (FOMC) no início de novembro, da ordem de 0,25 pontos percentuais. A reunião do Fed ocorrerá imediatamente após as eleições presidenciais, que acontecerão no dia 5 de novembro.