Morata retorna à seleção espanhola após lesão

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, convocou novamente o capitão Álvaro Morata, recuperado de uma lesão, para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, contra Dinamarca (12 de outubro) e Sérvia (15 de outubro).

O atacante do Milan voltará a vestir a camisa 9 da 'Roja' depois de se recuperar de um problema muscular que o tirou da convocação anterior.

Também está de volta o meia Mikel Merino, em uma lista sem grandes surpresas, mas com a importante ausência do volante Rodri, que sofreu uma grave lesão no joelho e está fora pelo resto da temporada. Para seu lugar, De La Fuente convocou Martín Zubimendi, da Real Sociedad.