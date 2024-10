Irã é uma 'ameaça permanente', diz presidente de Israel antes de aniversário do 7/10

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou, neste sábado (5), que o Irã é uma "ameaça permanente" para Israel, quase um ano após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Em muitos aspectos, seguimos vivendo as sequelas do 7 de outubro [...] Há uma ameaça permanente do Irã e de seus agentes terroristas ao Estado Judeu, eles estão cegos pelo ódio e empenhados na destruição da nosso único Estado-nação judaico", disse Herzog em um discurso por ocasião do primeiro aniversário do ataque do Hamas.

O Irã bombardeou Israel esta semana com quase 200 mísseis, seu segundo ataque direto ao país, em um momento de enorme tensão no Oriente Médio.