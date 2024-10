Milhares marcham em Londres em apoio a Gaza, um ano depois de 7 de outubro

Milhares de manifestantes e personalidades políticas marcharam neste sábado (5) pelo centro de Londres para pedir um cessar-fogo em Gaza e no Líbano, a dois dias de a guerra entre Israel e Hamas completar um ano.

Com cartazes e bandeiras palestinas e libanesas, os manifestantes, vindos de todo o país, percorreram o centro da capital britânica para exigir o fim da guerra, que já deixou quase 42 mil mortos em Gaza.

O protesto, liderado entre outros pelo ex-dirigente do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn (hoje independente) e o ex-primeiro-ministro escocês Humza Yousaf, acontece dois dias antes do primeiro aniversário do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.205 mortos, principalmente civis, e 251 reféns, 97 dos quais ainda estão em cativeiro.