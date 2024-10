Aborto, uma arapuca eleitoral em Nebraska

O aborto irá às urnas em diversos lugares dos Estados Unidos no mês que vem, mas, somente no estado de Nebraska, os eleitores terão a possibilidade de escolher entre duas propostas concorrentes, em meio a acusações de trapaça entre democratas e republicanos.

Os eleitores desse estado do Meio Oeste, onde a interrupção da gravidez é permitida durante as primeiras 12 semanas de gestação, escolherão em 5 de novembro, em paralelo às eleições presidenciais, se emendam a Constituição local para incluir a prática do aborto.

Por um lado, um referendo apoiado pela direita propõe ratificar o status quo, consagrando as disposições existentes na lei fundamental do estado.