Netanyahu promete continuar combates no dia em que ataque do Hamas completa um ano

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu, nesta segunda-feira (7), cumprir os objetivos da guerra contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, que qualificou como uma "missão sagrada", no primeiro aniversário do ataque mais letal da história recente do país.

Enquanto Israel estava de luto, o movimento islamista palestino Hamas e o libanês Hezbollah, seu aliado, lançaram uma salva de foguetes contra o território israelense. As forças armadas de Israel, por sua vez, bombardeou novamente a Faixa de Gaza e o Líbano.

As cerimônias de homenagem começaram em Re'im, local do festival de música Nova, onde pelo menos 370 pessoas morreram em 7 de outubro de 2023, com um minuto de silêncio.