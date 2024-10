Estação de esqui nos Alpes franceses fecha permanentemente devido à mudança climática

Uma estação de esqui nos Alpes vai fechar definitivamente as suas portas devido à ausência de neve e aos prejuízos econômicos associados, decidiram no domingo (6) os habitantes de Seyne-les-Alpes, no sudoeste da França.

A mudança climática enfraqueceu a estação de esqui Grand Puy, administrada pela cidade, e composta por 24 quilômetros de pistas localizadas entre 1.370 e 1.800 metros de altitude.

Em um referendo municipal, 71,31% dos eleitores apoiaram a proposta do prefeito de fechar a estação, que acumulava centenas de milhares de euros em prejuízos anuais, e de "diversificar as atividades".