Sem impulso, Wall Street fecha em baixa

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (7), pressionada pela alta dos preços do petróleo e do rendimento dos títulos do Tesouro, enquanto o mercado aguarda a divulgação de indicadores de inflação nos Estados Unidos ao final desta semana.

O índice Dow Jones caiu 0,94%, o Nasdaq, com foco em tecnologia, recuou 1,18%, e o S&P 500, 0,96%.

"Este início de semana foi marcado por uma aversão ao risco, com as ações sofrendo pressões de duas forças", a alta do petróleo e dos rendimentos dos títulos públicos, resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones.