Em um Brasil com cada vez menos crianças, animais de estimação recebem os mimos

Além da "cromoterapia" (tratamento relaxante com luzes coloridas), hidratação para o pelo e banhos com shampoo e condicionador, a loja oferece uma área de "low stress" para os pets mais nervosos.

"Antigamente as pessoas não cuidavam muito dos cachorros(...) [davam] resto de comida (...) banho com detergente. Hoje esse processo é mais específico", conta Rodrigues, enquanto um dos seus funcionários examina o pelo de um cachorro com um microscópio.

- Mais do que filhos -

Os brasileiros têm cerca de 160 milhões de pets, a maioria cachorros (62 milhões) e gatos (30 milhões), de acordo com dados do Instituto Pet Brasil, que reúne diversas empresas de produtos para animais.

É a terceira maior população de animais de estimação do mundo, superada apenas pela China e pelos Estados Unidos, segundo o instituto.