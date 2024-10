Gregg Berhalter, ex-técnico dos EUA, acerta com o Chicago Fire

Três meses depois de ser demitido da seleção dos Estados Unidos, Gregg Berhalter foi anunciado nesta terça-feira (8) como técnico do Chicago Fire para a próxima temporada da MLS.

Berhalter também assumirá as funções de diretor-esportivo do clube, que ocupa a penúltima posição geral com um jogo a disputar na fase regular da liga americana.

Nos últimos dez anos, o Chicago Fire, campeão da MLS em 1998, só se classificou para os playoffs uma única vez, em 2017.