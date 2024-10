Serviço de inteligência britânico adverte sobre riscos criados por Rússia e Irã

O chefe do serviço de inteligência interno britânico, MI5, Ken McCallum, advertiu nesta terça-feira (8) sobre o "caos" que a Rússia pretende semear no Reino Unido e na Europa, e também alertou para a intensificação da ameaça proveniente do Irã.

Além da ameaça terrorista, "agora enfrentamos, ao mesmo tempo, complôs apoiados" por outros países para realizar atos de sabotagem ou assassinatos, insistiu Ken McCallum em um discurso no Centro de Operações Antiterroristas, localizado no leste de Londres.

No ano passado, as investigações do MI5 sobre atos realizados por países, às vezes através de grupos criminosos ou de agências de inteligência privadas, aumentaram em 48%.