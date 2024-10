Apicultoras peruanas desafiam mudança climática com fundos da ONU

Cada plano recebe no máximo US$ 27 mil que devem ser executados "entre 12 e 24 meses, sob nossa supervisão e apoio", explica Susy Bengolea, coordenadora do "Avanzar Rural".

Para isso, "Hojuelas de Miel" teve que arrecadar cerca de US$ 3.800 (10% do plano de negócios) para receber 70% dos US$ 27.000 e começar a comprar equipamentos e contratar consultores técnicos, ambientais e financeiros.

Estas mulheres estão "na linha da frente da mudança climática", diz Juan Diego Ruiz, chefe do Fida para a região andina e Cone Sul.

No entanto, de "todos os fluxos internacionais de financiamento climático, estima-se que menos de 2% sejam diretamente dedicados ao trabalho com comunidades rurais, camponesas e populações indígenas", ressalta.

"Hojuelas de Miel" montou um pequeno centro de processamento em Chilal. Com a produção em alta, em 2022 houve um período chuvoso atípico que impediu as abelhas de saírem para obter seus alimentos.

Naquela época, as mulheres alimentavam as colmeias com um xarope à base de açúcar e vitaminas, enquanto no viveiro cultivavam plantas mais resistentes às mudanças bruscas do clima. Foi assim que salvaram as colmeias e suas boas práticas permitiram-lhes receber um incentivo adicional de US$ 4 mil (R$ 22 mil) da "Avanza Rural", com a qual criaram um banco comunitário.