Banco Mundial aconselha 'taxar a propriedade' na América Latina

O Banco Mundial (BM) defende o aumento dos impostos sobre a propriedade na América Latina, que são muito inferiores à média mundial, apesar de 80% da riqueza da região estar concentrada em bens imóveis.

Na região com as maiores desigualdades do mundo e com o crescimento econômico estagnado, elevar a arrecadação tributária tornou-se uma necessidade para muitos países.

O Brasil, que este ano preside o G20, solicitou a criação de um imposto global para os super-ricos. Essa medida aumentaria os recursos para combater a pobreza e enfrentar o aquecimento global, argumenta o governo.