Colete à prova de facadas de Banksy é vendido por mais de US$ 1 milhão

Um colete à prova de facadas estampado com a bandeira do Reino Unido e criado pelo artista de rua britânico Banksy foi vendido nesta quarta-feira, na Sotheby's de Londres, por US$ 1,02 milhão, mais do que o dobro do preço previsto.

Confeccionado a partir do uniforme de um ex-policial, o colete é um dos cinco criados pelo artista de grafites para chamar a atenção para o nível de crimes com arma branca no Reino Unido. A peça ganhou fama quando o rapper britânico Stormzy usou um colete da mesma coleção em sua apresentação no festival de Glastonbury de 2019.

"Como apenas Banksy consegue fazer, ele condensa de forma poderosa um tema social complexo por meio de um objeto sugestivo", disse Emma Baker, responsável pelas vendas de arte contemporânea da Sotheby's. "Não há dúvida de que esta arte é mais pertinente agora do que quando foi apresentada, em Glastonbury, um evento que a converteu em símbolo de um momento cultural determinante."