Harry Kane ainda se recupera de lesão e não será titular contra Grécia

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, anunciou nesta quarta-feira (9) que o capitão da seleção inglesa, Harry Kane, não será titular contra a Grécia, na quinta-feira, em partida da Liga das Nações.

"Harry está se recuperando de uma lesão, uma pequena pancada. Não vamos correr riscos. Não vamos excluí-lo totalmente do jogo, mas ele não será titular", disse o treinador.

Kane se machucou no fim de semana passado no empate de 3 a 3 do Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga.