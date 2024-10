Jogador do Panathinaikos e da seleção grega é encontrado morto em sua piscina

A ANA disse que a esposa de Baldock, que está no exterior, alertou o proprietário da residência após tentar, sem sucesso, entrar em contato com o jogador por telefone.

Carros da polícia e uma ambulância estavam do lado de fora do prédio e um legista foi chamado para examinar o corpo, disse a ERT.

Nascido em Buckingham, na Inglaterra, Baldock tinha dupla nacionalidade, grega e inglesa.

Em maio, ele assinou um contrato de três anos com o Panathinaikos.

De origem grega através de um dos avôs, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção da Grécia em 2022 e por ela disputou 12 partidas.

Baldock jogou pelo Panathinaikos no empate em 0 a 0 com o Olympiacos em uma partida da Superliga grega no domingo, onde atuou por 75 minutos.