Los Angeles receberá próximas duas finais da Liga das Nações da Concacaf

Casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers da NFL, o SoFi Stadium também será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

"Estes eventos, junto com a Copa Ouro 2025 e as competições de clubes masculinas e femininas, serão realizados em um momento crucial para o crescimento do futebol na região", destacou o presidente da Concacaf, Victor Montagliani, em nota.

O SoFi Stadium, com capacidade para 70 mil espectadores, é considerado o complexo esportivo mais caro do mundo, com orçamento de cerca de US$ 5,5 bilhões (R$ 30,6 bilhões pela cotação atual) e será palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

