México abrigará maior polo regional de inovação após anúncio da Foxconn

O México espera se tornar o principal polo de inovação tecnológica da América Latina, após o anúncio da taiwanesa Foxconn de que construirá no país a maior planta mundial para a fabricação de "superchips", considerou nesta quarta-feira (9) um dos responsáveis locais pelo projeto.

A Foxconn, cujo nome oficial é Hon Hai Precision Industry, é a maior fabricante mundial de produtos eletrônicos por contrato e tem entre os seus clientes as principais empresas de tecnologia, entre elas a Apple.

A megafábrica será construída no estado de Jalisco (oeste), com litoral no Oceano Pacífico e mundialmente conhecido pela produção de tequila, confirmou nesta quarta o governador local, Enrique Alfaro, em coletiva de imprensa na cidade de Guadalajara.