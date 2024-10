Pagar aos afetados antes de uma catástrofe climática: uma ideia controversa em ascensão

"Imaginem a diferença que isso pode fazer para os trabalhadores do norte da Índia que, se obtiverem ajuda antes de uma onda de calor de 50ºC, não teriam necessariamente que trabalhar" nessas condições.

- No momento crítico -

Este tipo de intervenção "preventiva", implementada nos últimos anos por organizações humanitárias em outros contextos, é recomendada por especialistas como a economista francesa Esther Duflo, mas ainda é pouco comum para fenômenos climáticos, que deverão tornar-se cada vez mais intensos e frequentes.

No entanto, transferências diretas via celular ou saques com cartões já foram testados.

A ONU realizou uma dúzia de projetos-piloto na Etiópia e na Somália, países afetados pela seca, e em Bangladesh, onde em 2020 mais de 23.000 famílias conseguiram receber 53 dólares (275 reais na cotação da época) por semana antes do pico de uma grande inundação.

"Há um consenso de que isso funciona, e que dar dinheiro mais cedo tem um maior benefício social ao fornecer ajuda em um momento crítico", destaca Ashley Pople, pesquisadora do Centro para o Estudo de Economias Africanas da Universidade de Oxford, que estudou o caso de Bangladesh.