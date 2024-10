Polícia alemã desmonta acampamento pró-palestino ante visita de Greta Thunberg

"Fui convidada pelo Acampamento de Estudantes Palestinos em Dortmund para participar de uma mesa redonda. Pouco depois de publicarem uma foto anunciando esse evento, a polícia veio avisar que eles tinham que sair e que me prenderiam se eu fosse lá", denunciou Thunberg em uma mensagem de vídeo na rede social X.

A jovem, que usava um keffiyeh preto e branco sobre os ombros, acusou a Alemanha de "silenciar e ameaçar ativistas que se manifestam contra o genocídio e a ocupação da Palestina".

A Alemanha, que se esforça para se redimir pelo Holocausto, destaca frequentemente o seu forte apoio a Israel e às comunidades judaicas em todo o mundo. O governo alemão instou Israel a cumprir o direito internacional no conflito de Gaza e apelou a um cessar-fogo naquele território e no Líbano.

Um porta-voz do grupo parlamentar conservador exigiu que Thunberg, fundadora do movimento de protesto "Fridays For Future", fosse proibida de entrar no país.

