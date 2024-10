Voltaram o X e a dúvida: Musk se comporta até quando? 10, 9, 8...

Mal comparando, Moraes adotou com Musk a mesma tática do garoto que gostava de puxar o rabo do gato até que o gato lhe deu uma dentada. Mordido, Xandão deu uma paulada em Musk, bloqueando o X. Depois, puxou o rabo das multas.

O armistício chega em pleno segundo turno das eleições municipais brasileiras. A direita bolsonarista esfrega as mãos. Logo virão as reincidências, as novas ordens judiciais e a dúvida essencial: Qual o prazo de duração do bom comportamento de Elon Musk. Convém abrir a contagem: 10, 9, 8, 7, 6...