Sarasota prende a respiração antes da chegada do furacão Milton à Flórida

Sarasota, uma joia do oeste da Flórida, tem nesta quarta-feira (9) ares de cidade fantasma. Muitos moradores deixaram o local após as autoridades emitirem ordens de evacuação pela chegada do furacão Milton, e os poucos que ficaram buscam abrigo à medida que a chuva aumenta.

A cidade, com cerca de 57.000 moradores, se debruça sobre uma baía conectada ao Golfo do México. E essa proximidade com a água, um de seus maiores atrativos, é agora a principal preocupação, com a possibilidade de que a maré ciclônica provocada pelo furacão alcance 4,5 metros de altura.

Pela manhã, Brad Reeves se aproximou da baía para dar uma última caminhada antes de se refugiar em seu apartamento, situado em um prédio moderno a alguns quilômetros da costa.