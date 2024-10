Israel enfrenta onda de indignação após novo ataque contra capacetes azuis no Líbano

Além disso, o Líbano reportou as mortes de dois de seus soldados em bombardeios israelenses contra o sul do país.

Mikati pediu que o Exército libanês e as forças de paz sejam os únicos efetivos posicionados no sul do país e afirmou que o "Hezbollah está de acordo", embora não tenha se pronunciado a respeito.

Em uma mensagem difundida em árabe e hebraico nesta sexta, o movimento islamista libanês pediu aos israelenses que permaneçam afastados de sítios militares nas áreas residenciais do norte do país para "preservar suas vidas".

O enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, disse que Washington trabalha "sem parar" em um cessar-fogo. "Queremos que todo o conflito termine", disse ele em Washington ao canal de televisão libanês LBC.

No Líbano, um país mergulhado em uma crise institucional e econômica, o poder e a influência do Hezbollah, que é formado por uma milícia, mas também por um partido político com uma importante representação parlamentar, se consolidaram.

O Hezbollah abriu uma frente contra Israel há um ano para apoiar o Hamas, contra quem o Exército israelense entrou em guerra após o ataque brutal do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023.